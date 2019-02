Bitlis'te ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' programı düzenlendi

İçişleri Bakanlığı, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla bugün Bitlis'te 12.00 13.30 saatleri arasında bir program düzenlendi.

Program kapsamında Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay, başta olmak üzere diğer kurum amirleri ve öğrenciler okul önlerinde araçları durdurarak önceliğin yayanın oluşunu anlattılar. Durdurulan araçlara tanıtıcı broşürler dağıtıp bilgilendirmede bulunan Vali Çağatay, her yıl Türkiye'de bin 700 kişinin trafik kazasında hayatını kaybettiğini söyledi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Çağatay, Trafik Kanunun değişikliğinden bahsederek şunları söyledi. “Trafik Kanununun 74'üncü maddesinde 26 Ekim 2018 tarihinde yapılan değişiklikle, sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar” hükmü getirilmiştir. Trafik kazalarında her yıl yaklaşık bin 700 yayayı kaybettiğimiz düşünüldüğünde mevzuatta getirilen bu yeni düzenlemenin geniş kitlelere duyurulması, bu konuya ilişkin farkındalığın arttırılarak tüm sürücülere bu davranışın kazandırılması çok önemli bir hale geldiğini düşünmekteyim. İçişleri Bakanlığımız tarafından ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla 2019 yılı ‘Yaya Öncelikli Trafik' yılı ilan edilmiş ve ülke genelinde farkındalık faaliyetleri yapılması için yıl boyu devam edecek bir kampanya yapılması kararlaştırılmıştır. Ülkemizde farkındalık sağlanması için, bugün 12.00-13.30 saatleri arasında tüm illerimizde eş zamanlı olarak siz değerli katılımcılarımızın katılımıyla Devletin tüm unsurları ile farkındalık eyleminde olduğunu göstermek amacıyla bu etkinliği yapmaktayız. Sadece bugün değil her zaman ilimizde ve ilçelerimizde Milli Eğitim Müdürlüklerimiz ve kolluk birimlerine bağlı trafik ekiplerimiz ile koordineli bir şekilde tüm okullarımızda ‘yaya geçidi kullanımı ve yaya öncelikli trafik' konulu programlar yapılması sağlanacak, bununla birlikte uzmanlar tarafından trafik eğitimi verilen okul geçit görevlilerince okul giriş/çıkışlarında, okul önlerinde ve çevresindeki yaya geçitlerinde farkındalığı artırmaya yönelik uygulamalı etkinlikler devam edecektir. Bu nedenle trafik kazalarında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ve yaralılarımızda ömür boyu sağlıklı bir yaşam geçirilmelerini temenni ediyorum” dedi.