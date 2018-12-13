Bitlis'te Osmanlı döneminin kıraathane kültürü yaygınlaştırılıyor

Bitlis Gençlik Merkezi bünyesinde gönüllü olarak çalışan gençler, ‘Kıraathaneler Aslına Dönüyor' projesi kapsamında Osmanlı geleneği olan kitap okuma alışkanlığı için periyodik olarak kahvehaneler ve kıraathaneleri geziyor.

Oluşturdukları gruplarla kahvehaneye giden gençler, ellerindeki kitapları okuyabilen müdavimlere verirken, okuma yazma bilmeyenlere ise kendileri okuyarak kitap alışkanlığı kazandırmaya çalışıyorlar. 8 kişilik bir grupla Nur Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehanede bir araya gelen gençler, burada zaman geçirenlere kitap okudu.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan gönüllü gençlerden Fatma Yerlikaya, Osmanlı döneminde kahvehanelerde çay ve kahve yanında gazete, dergi ile kitap gibi eserler okunduğunu belirterek, “Bizler Bitlis Gençlik Merkezi olarak bunu yerelde uygulamaya çalışıyor. Bu kapsamda merkezdeki kıraathane veya kahvehanelere gidip yaşlılarla ve gençlerle kitap okuyoruz. Okuma yazma bilmeyenlere de kitap okuyoruz. Her hafta farklı bir kıraathaneye gitmek amacındayız. 3-4 haftada bir aynı kıraathanelere giderek bizi tanımaları ve bilmelerini istiyoruz. Kıraathaneler aslına dönüyor siluetini oluşturmaya çalışıyoruz. Bu şekilde gönüllü arkadaşlarımızla kıraathanelerde bu tarz etkinlikler yapıyoruz. Yaklaşık 2 aydan beridir kıraathanelere gidiyoruz. 300 kişilik bir gönüllü ekibimiz var. 8'er kişilik gruplar halinde bu etkinliklerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu tür etkinliklerle farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Kıraathaneleri Osmanlı'daki eski haline, çay ve kahvenin yanında iletişimin ve fikir alışverişinin güçlü olduğu dönemdeki mekanlar haline getirmeyi amaçlıyoruz. Emeği geçen tüm gönüllü arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.