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Bitlis'te otizm farkındalık yürüyüşü

Bitlis Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle yürüyüş düzenlendi.


Kazımdirik Caddesi'nde başlayıp Ulu Cami Meydanında sona eren yürüyüşe Bitlis Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, İŞKUR Müdürü Mücahit Gülmez, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Sadullah Korkut, otizmli çocuklar ve aileleri katıldı. Düzenlenen yürüyüş hakkında konuşan Bitlis Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, engelleri insanların hayatından kaldırmanın devletin en büyük hedeflerinden biri olduğunu belirterek, “Bugün ilimizde otizm hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya geldik. Devletimizin en önemli hedeflerinden biri, engelleri insanların hayatından kaldırmaktır. Bu noktada gerçekten çok çalışıyoruz” dedi.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İsmetullah Altun ise, otizmli bireylerin erken fark edilmesine dikkat çekerek, “Bugün istedik ki otizme dikkat çekelim. İnsanlarımız farkına varsınlar. Çünkü otizmli bireylerimizin erken fark edilmesi, rehabilitasyon ve tedavi süreçlerine erken katılmaları bu bireylerin sosyal çevre içinde daha rahat yaşam sürmelerini sağlıyor. Diliyoruz ki, toplumda bu tür engellerin olduğu otizmli bireylerimizde sağlıklı bir şekilde sosyal çevrelerinde yaşasınlar” diye konuştu.


Düzenlenen yürüyüş; broşürlerin ve ikramların dağıtılmasının ardından sona erdi.

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