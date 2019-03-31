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Bitlis'te oy kullanma işlemi başladı

Bitlis’te yaşayan vatandaşlar yerel seçim için sandık başına giderek oy kullanmaya başladı.

Bitlis'te yaşayan vatandaşlar yerel seçim için sandık başına giderek oy kullanmaya başladı.


Saat 07:00 itibari ile oy kullanma işlemi başlarken, kurulan 878 sandıkta 207 bin 412 kişinin oy kullanacağı Bitlis'te oy verme işlemi akşam saat 16.00'da sona erecek. Öte yandan Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada ise il genelinde seçim süresince çok sayıda asker ve polis tarafından seçim güvenliğinin sağlanacağı bildirildi.

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