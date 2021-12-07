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Bitlis'te peçeli baykuş DKMP'ye teslim edildi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yaralı bulunan peçeli baykuş, jandarma ekiplerince Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaralı bulunan peçeli baykuş, jandarma ekiplerince Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne teslim edildi.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Tatvan İlçe Jandarma Komutanlığına gelen ihbar üzerine, Tatvan'a bağlı Sarıkum köyünde vatandaşın yaralı olarak bulduğu peçeli baykuşun, Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma timi ve Tatvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildiği bildirildi.

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