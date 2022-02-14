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Bitlis'te personellere ‘İleri Yaşam Desteği' eğitimi

Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Eğitim Birimi tarafından İl Ambulans Servisi Başhekimliğine yeni atanan personellere yönelik ‘Erişkin İleri Yaşam Desteği Eğitimi’ verildi.

Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Eğitim Birimi tarafından İl Ambulans Servisi Başhekimliğine yeni atanan personellere yönelik ‘Erişkin İleri Yaşam Desteği Eğitimi' verildi.


Hastanede yeni atanan personellere gerçek hasta rolü oynayan, nefes alan, kalbi atan mankenlerle dışarıdan kamera ve ses sistemiyle izlenebilen simülasyon odası konularında eğitimler verildi. İki hafta süren eğitimler sonunda personellere katılım sertifikası verildi.

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