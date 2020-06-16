Bitlis'te PKK/KCK operasyonunda 4 kişi yakalandı

Bitlis'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezi ile Ahlat ve Hizan ilçelerinde PKK/KCK'ya yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtilerek, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde teslim olan, yakalanan bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının ifadeleri, teşhisleri ve tanık beyanları doğrultusunda 4 şüpheli şahıs hakkında 'PKK/KCK BTÖ'ye üye olma ve yardım/yataklık etmek' suçundan 16 Haziran 2020 günü il merkezi, Ahlat ve Hizan ilçelerinde eş zamanlı olarak operasyon icra edilmiştir. İcra edilen operasyon sonucu 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyon kapsamında yapılan ev ve iş yeri aramalarında 6 adet akıllı cep telefonu, 1 adet tuşlu cep telefonu, 7 adet sim kartı, 1 adet kitap, 2 adet CD, 2 adet hafıza kartı, 1 adet taşınabilir sabit disk, 4 adet DVD, 1 adet 1 Amerikan doları ve 4 adet Kaleşnikof fişeği ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri devam etmektedir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi.