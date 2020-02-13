Bitlis'te PKK/KCK operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Bitlis'te yürütülen PKK/KCK terör operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca cumhuriyet başsavcılığın talimatı ile Tatvan'da PKK/KCK terör operasyonu düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, “Düzenlenen operasyonda Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 'PKK/KCK Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan Tatvan ilçesinde 4 şüpheli şahsın adreslerine eş zamanlı olarak operasyon icra edilmiştir. İcra edilen operasyon neticesinde 4 şüpheli şahıs gözaltına alınmış, şüpheli şahısların evlerinde yapılan aramada 4 adet cep telefonu, telefonlara ait 5 adet sim kart, 2 adet hafıza kartı, 1 adet tablet, 1 adet bilgisayar ve 5 adet CD ele geçirilmiştir. Yakalanan şüpheli şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecektir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir” denildi.