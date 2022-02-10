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Bitlis'te proje hazırlama ve uygulama eğitimi

Bitlis Eğitim ve Tanıtım Vakfı (BETAV) öncülüğünde ‘Avrupa Birliği (AB) Hibe Programına Yönelik Proje Hazırlama Eğitimi’ verildi.

Bitlis Eğitim ve Tanıtım Vakfı (BETAV) öncülüğünde ‘Avrupa Birliği (AB) Hibe Programına Yönelik Proje Hazırlama Eğitimi' verildi.


BETAV öncülüğünde AB hibelerinden daha fazla yararlanmak amacıyla kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve STK gibi aktörlerin ulusal ve uluslararası çeşitli hibe programlarına nitelikli proje teklifleri hazırlayabilme ve sunabilme konusundaki bilgi düzeylerini geliştirerek, bölgesel kalkınma açısından 4 günlük eğitim verildi. Eğitime, sivil toplum kuruluşu çalışanları, akademisyenler ve üniversite öğrencileri katıldı. Eğitim kapsamında katılımcılara proje hazırlanırken dikkat edilmesi gereken teknik detaylar hakkında bilgi verildi.


Eğitimin ardından katılımcılara sertifika verildi.

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