Bitlis'te Ramazan etkinliği

Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan iftar çadırına gelen Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, önce vatandaşlara yemek dağıttı. Daha sonra da vatandaşlarla birlikte iftarını açtı. Teravih namazı sonrasında düzenlenen ‘Arafane Geceleri' konserine katılan Belediye Başkanı Tanğlay, etkinliklerin Ramazan ayı boyunca devam edeceğini söyledi. Tanğlay, Ramazan etkinliklerini geleneksel hale getireceklerini belirterek, “Bitlis Belediyesi olarak bu yıl Ramazan ayında hem iftar çadırımızı kurduk, hem de güzel organizasyonlar düzenleyeceğiz. Öncelikle tüm vatandaşlarımızın Ramazan ayını tebrik ediyorum. Ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Ramazan şenliklerimiz geleneksel hale gelecektir. Bugün itibari ile Ramazan iftar çadırımızı kurarak iftarımızı vatandaşlarımızla birlikte yaptık. İlk günde bin 500'e yakın kişiyle iftar yaptık. Burada gönül sofrası kurduk. Burada beraber iftar çadırında ekmeğimizi paylaştık. İnşallah bu etkinliklerimiz Ramazan ayı boyunca devam edecektir. Burada hem iftar çadırımız ve sonrasında da Ramazan etkinliklerimiz devam edecektir. Bütün hemşehrilerimizi Ramazan çadırımıza bekliyoruz. Aileleri ile çocuklarıyla buraya gelmelerini istiyoruz. Alana çocuk oyun parkı kurduk. Aileler burada çeşitli etkinliklerle zaman geçirirken, çocuklarda oyun parkında eğlenecekler. Ay boyunca ilahi dinletileri, Kur'an-ı Kerim dinletileri, semazenler, tiyatro gösterileri, çeşitli gruplar sahne alacaklar. Bu şekilde her akşam bizlerde burada vatandaşlarımızla birlikte güzel vakit geçireceğiz” dedi.