İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bitlis'te ruhsatsız silah ele geçirildi

Bitlis’te şüphe üzerine durdurulan bir otobüsteki 2 kişinin üzerinde 3 adet tabanca ele geçirildi.

Bitlis'te şüphe üzerine durdurulan bir otobüsteki 2 kişinin üzerinde 3 adet tabanca ele geçirildi.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il merkezi girişinde durumundan şüphelenilen bir otobüsün durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, “Otobüs içerisindeki 2 şüphelinin yapılan üst aramasında; 1 adet ruhsatsız marka tabanca, 2 adet kurusıkıdan çevirme tabanca ve 3 adet fişek ele geçirilmiştir. Ş.B. ve D.E. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştır” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.