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Bitlis'te ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Bitlis’te bir araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve 15 adet fişek ele geçirildi.

Bitlis'te bir araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve 15 adet fişek ele geçirildi.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Ahlat ilçesinde durumundan şüphe edilerek durdurulan bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce; Ahlat ilçe merkezi girişinde şüphe üzerine durdurulan bir minibüs içerisinde yapılan arama neticesinde bir şüphelinin üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 15 adet fişek ele geçirilmiştir. R.O. isimli şüpheliye 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapılmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.

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