Bitlis'te ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçe kırsalında araç içerisinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Tatvan İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda Kıyıdüzü köyü mevkiinde uyuşturucu madde satıcı, torbacı ve kullanıcılarına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “İcra edilen operasyon neticesinde, durdurulan bir araç içerisinde bulunan E.B. ve C.Y. isimli şahıslar ve araç içerisinde yapılan aramada 10 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 6 adet 9 mm fişek ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda ele geçirilen malzemelere el konulmuş, şüpheli iki şahıs adli işlemlerin akabinde serbest bırakılmıştır. Güvenlik güçlerimiz yarınlarınızın teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin uyuşturucudan korumak maksadıyla uyuşturucu maddeyi imal eden, ticaretini yapan şahıs ya da şahıslarla yılmadan ve yorulmadan etkin mücadeleye bölge halkımızın da desteğiyle kararlılıkla devam edecektir” denildi.