Bitlis'te sağanak sele neden oldu

Bitlis'te günlerdir devam eden yağmur etkisini arttırarak sele neden oldu.

Bitlis'te etkili olan sağanak, şehir merkezinde cadde ve sokakları göle çevirdi. Sağanak yağış nedeniyle Taş Mahallesi'nde gelen sel nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi. Taş Mahallesi'nde bulunan ve ‘Eski Sinema Yokuşu' olarak bilinen mevkiden çarşı merkezine doğru akan su hem yayaları hem de araçları olumsuz yönde etkiledi.

Bazı iş yerlerini de su basarken, iş yeri çalışanları da kendi çabaları ile suyu tahliye etmeye çalıştı.