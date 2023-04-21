Bitlis'te sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar dereye döndü

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir anda bastıran sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirirken trafik güçlükle ilerledi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Şehir merkezinde cadde ve sokaklar göle döndü. Sağanak yağış nedeniyle Cumhuriyet Caddesinde göletler oluştu araçlar güçlükle ilerledi.

Meteoroloji müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Bölgenin kuzey ve batısındaki illerde Perşembe günü gece saatlerinde, Şırnak, Siirt, Bitlis ve Ağrı'da Cuma

(21.04.2023) sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.