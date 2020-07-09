Bitlis'te salgın tedbirlerine uymayanlara para cezası

Bitlis'te asker ve polis tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde kurallara uymayanlara 37 bin 450 TL idari para cezası uygulandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı talimatıyla kentte kolluk kuvvetleri tarafından il genelinde korona virüs denetimleri yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Türkiye genelinde kontrollü sosyal hayat döneminde Korona Virüs Bilim Kurulu tarafından yayımlanan rehberlerde yer alan kurallara ve alınması gereken önlemlere ilişkin sorumlulukların yerine getirilip getirilmediğinin kontrol edilmesi amacıyla Bitlis il genelinde kolluk kuvvetlerimiz tarafından 8 Temmuz 2020 günü 08.00-22.00 saatleri arasında denetimler yapılmıştır. Yapılan denetimlerde 127 berber, kuaför, güzellik merkezi, 3 AVM, 124 ticari taksi, 22 taksi durağı, 203 toplu ulaşım aracı, 91 kahvehane, kıraathane, 3 hamam, kaplıca, 94 lokanta, restoran, kafe, 5 spor merkezi, 20 sahil bandı, park, piknik ve mesire yeri, 5 konaklama tesisi, 10 çay bahçesi, 1 dernek, lokal, 7 nikah ve düğün yeri, 19 internet kafe ve oyun salonu, 232 cami denetlenerek kontrol edilmiştir. Yapılan denetimler sonucunda korona virüs tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgelere aykırı hareket eden 6 iş yeri, 1 ticari taksi, 11 toplu ulaşım firması ile 10 şahsa toplamda 37 bin 450 TL idari para cezası uygulanmıştır” denildi.