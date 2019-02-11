Bitlis'te seçim günü 8 bin 500 güvenlik gücü görev yapacak

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Valisi Oktay Çağatay başkanlığında ‘Seçim Güvenliği' toplantısı gerçekleştirildi. 31 Mart'ta yapılacak seçimlerin Bitlis'te huzur ve güven içerisinde tamamlanacağını belirten Vali Çağatay, milletin iradesinin sandığa en güzel şekilde yansıması için kamu kurum ve kuruluşlarına düşen görevler bulunduğunu kaydetti. 6 bin 500 kırsalda, 2 binin ise Bitlis merkez ve ilçelerinde olmak üzere toplamda 8 bin 500 güvenlik gücünün görev yapacağını kaydeden Çağatay, “31 Mart yerel seçimlerine sayılı zaman kaldı. Bitlis'te de seçimlerle ilgili hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Seçim kurulu başkanlarımız, kaymakamlarımız, jandarmamız, emniyetimiz ve güvenlik kuvvetlerimizin temsilcilerinin de katılımıyla ilimizde seçimin sağlıklı geçmesi için gerekli toplantıları yaptık. Hazırlıklarımızı tamamladık. Önümüzdeki günlerde Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) farklı bir uygulamaya yönelik tedbir kararları gelirse onunla ilgili tekrar tekrar toplantılar yapabiliriz. Ama şimdilik hazırlıklarımızı tamamladık. Bitlis'in geçmişinde şükürler olsun seçimlerde yaşanan acı olaylar hemen hemen yok sayılır. Ama bu olmayacağı anlamına gelmez. Genel seçimler biraz daha kendi tabiatına kaynaklanan bir şekilde daha hassas geçiyor. Biz Bitlis olarak bununla ilgili bütün tedbirlerimizi aldık. Oldukça yüksek sayıda personelimizle bölgede görev yapacağız. Hava şartlarımızda bu sene oldukça zor geçiyor. Ama bütün kurumlarımızın tamamını talimatlandırdık. Seçimin bu manada da sağlıklı geçmesi için tedbirlerimiz tamamdır. Umut ediyorum ki demokrasi bayramı, Bitlis'te şenlikli bir şekilde kutlanacak. Halkımızın iradesi sağlam bir şekilde sandıklara yansıyacak. Seçimin önce Bitlis'imize, sonrada memleketimizin tamamına hayırlı ve huzur getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.