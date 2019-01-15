Bitlis'te seçim güvenliği toplantısı

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay başkanlığında "seçim güvenliği" toplantısı yapıldı.

31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi'nin Bitlis'te huzur ve güven ortamı içerisinde yapılması için Vali Oktay Çağatay başkanlığında “seçim güvenliği” toplantısı gerçekleştirildi. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimlerinin Bitlis'te huzur ve güven içerisinde tamamlanacağını belirten Vali Çağatay, milletin iradesinin sandığa en güzel şekilde yansıması için kamu kurum ve kuruluşlarına düşen görevler bulunduğunu kaydetti. Hazırlıkların devam ettiğini, seçimin huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi için her türlü tedbirin alınacağını belirten Vali Çağatay, “Kamu görevlileri olarak tarafsızlık ilkesine bağlılığımızı göstererek demokratik olgunluk içerisinde bir seçimin gerçekleşmesine yönelik Valiliğimiz, kaymakamlıklarımız, emniyet ve jandarma teşkilatlarımız seçim sonuçlanıncaya kadar ilimiz genelinde her türlü emniyet ve asayiş hizmeti için 24 saat görevleri başında olacaklardır. Bizlere düşen temel görev, seçmenin sandığa güvenli bir şekilde giderek kendi hür iradesiyle oyunu kullanmasıdır. Bu vesileyle 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçiminin ülkemize ve Bitlisimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Seçim süreciyle ilgili mevzuat, seçim takvimi, seçim sürecinde yetkili birimler ve seçim propagandalarında uyulması gereken yasal sorumluluklara ilişkin sunumun yapıldığı toplantı, yapılan değerlendirmelerin ardından son buldu. Valilik Toplantı Salonu'ndaki toplantıya vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutan Vekili ve ilgili kurum amirleri katıldı.