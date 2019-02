Bitlis'te “Şehir ve Beden Siyaseti” konulu konferans

Dr Yasin Aktay, Bitlis Eren Üniversitesi'nde “Şehir ve Beden Siyaseti” konulu konferans verdi.

Bitlis Eren Üniversitesi merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen konferansa Dr. Yasin Aktay, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, öğretim üyeleri, bazı STK temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, şehirlere sadece mimari olarak bakıldığını, aslında bunun yanlış olduğunun altını çizdi. Yardım, “Şehir ve beden siyaseti konulu konferansınıza hoş geldiniz. Şehir konusu gerçekte ilginç bir konu. Bizler konuya sadece mimari olarak bakıyoruz. Ancak genel olarak bakmak gerek. Şehirlerde iki temel insan karakteri görülüyor. Birincisi şehrin fiziksel yapısı, ikincisi ise şehir için gerçekleştirilen mekan faaliyetidir. Bu yaklaşımlardan hareketle insan kendine özgü bir varlıktır. Bu çerçevede insan özel bir varlıktır. İnsanların hikayesi ve onu başkalarından ayıran özellikleri vardır. Sosyal çevresi vardır. Şehir böyle insanların olduğu mekanlardır. İnsanlar gibi şehirlerin de farklılıkları vardır. Medeniyetler, iktidarlarını şehirler üzerine kurmuşlardır. Bunu mimariden ibaret görmek mümkün değildir. Şehir hayatı; insan ilişkileri ve iş bölümünün bulunduğu uygulama alanıdır. Yani beden siyasetidir” dedi.

Dr Yasin Aktay ise, şehir ve beden siyasetinin tanımını yaparak başladı. Aktay, “Şehir ve beden siyasetini öncelikle açıklamak isterim. Beden siyaseti kavramını Peygamber Efendimizin söylediği gibi ‘mü'minler bir vücudun azası gibidirler' denildiği gibi, bizler de bir vücudun ne kadar bir parçası olduğumuzu test edebiliyoruz. İşte şehirlerde böyledir. Beden siyaseti ise, toplumda iyi gelişmiş şehirler ile diğer illerden farklılık gösterir. Uzmanlar genelde organik toplumdan bahseder. Bundaki amaç, her uzvun vücut içerisindeki farklı bir görevi vardır. Toplum içindeki her insan farklılığı ile toplumun ihtiyaç duyduğu organik yapıyı sağlamış olur. Eğer bir devlet farklı unsurlar arasında bir unsuru unutup kangrene dönüştürmüşse toplumu bozar. Beden siyaseti orayı beslemiyorsa, o vücut kangrene döner. Her toplum içerisinde zengin ve fakir var. Her toplum içerisinde etnik gruplar olabilir. Avrupa ülkeleri biraz daha homojendir. Katolik ise Katolik'tir. Farklı bir insan gelirse sanki bir şehir bozulmuş gibi oluyor. Buna karşılık büyük İslam şehirlerine baktığınızda; Hıristiyan, Katolik her türlü insan var. Kozmopolit şehirlerdir. Bizim beden siyasetimiz, bizim farklılığımızdır. Kurduğumuz şehirler, insanların güven bulduğu şehirlerdir. Göç alan şehirlerdir. Şehirleri ayakta tutan şey kırlardan gelen ekonomik girdilerdir. Dikey mimari tarihimizi yok eden bir yapılanmadır. Bir vücudun yaptığı tek bir şey, herkese etki ediyor. Toplumun kendini kontrol etme kapasitesi burada önem kazanıyor. Burada kendi nefisimizi kontrol aşamasında ciddi bir imtihanlarla karşılaşıyoruz” diye konuştu.

Yaklaşık 2 saat süren konferansta, Dr. Yasin Aktay'a Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım tarafından Ahlat bastonu ve çini işlemeli bir vazo hediye edildi.