Bitlis'te semazen gösterisi

Düzenlenen iftar yemeği sonrasında semazenlerin tasavvuf müziği eşliğindeki gösterileri, herkes tarafından ilgiyle izlendi. Özellikle kadınlar tarafından ilgi gösterilen Bitlis Belediyesinin Ramazan Şenlikleri, 14. gününde de dolu dolu geçti.

AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, ve Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'ın da katıldığı şenliklerde bir sonraki gün ise çocuklar için Hacivat ve Karagöz gösterileri olacağı belirtildi.

Öte yandan, Bitlisli iş adamları, belediyede kullanılmak üzere bir otobüs ve tam donanımlı bir ambulans hediye ettiler.