Bitlis'te semt sahalarının yapımına başlandı

Şemsi Bitlis'i, Atatürk, Beşminare, Hüsrevpaşa, Hersan ve Taş mahallelerinde çalışmalar sürdürülürken, kalan mahallelerde ise yakın zamanda çalışmalara başlanacağı belirtildi. Çalışmaları yerinde inceleyen Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kentteki gençlere yeni ve daha güzel spor alanları yaptıklarını belirterek, bu tür çalışmaların tüm mahallelerde sürdürüleceğini kaydetti. Sosyal belediyecilik anlamında kentte çalışmalara ağırlık verdiklerini ifade eden Başkan Tanğlay, “Belediyemizce yapılan çalışmalarla çocuklarımızın kötü alışkanlıklar edinmeleri yerine sporla uğraşmalarını hedefliyoruz. Yaptığımız modern spor sahalarıyla gençlerimiz rahat bir alana kavuşacaklar. Sahalarımıza yerleştireceğimiz aydınlatma sistemleriyle çocuklarımız ve gençlerimiz sağlıklı bir yaşam için gerekli olan spor aktivitelerini günün her saatinde rahatlıkla yapabilecekler. Kentimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.