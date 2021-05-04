Bitlis'te sertifikalı kuru fasulye tohumu dağıtımı

Bitlis Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi' projesi kapsamında sertifikalı kuru fasulye tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Son yıllarda kuru fasulye üretiminde Türkiye'nin önemli ihtiyacını karşılayan Bitlis, üretim bakımdan Türkiye sıralamasında 3'üncü sıraya yükseldi. Hastalık ve zararlı etmenlerin minimum olduğu Bitlis'te, gelişen tarımsal mekanizasyon ve modern tarım teknikleri sayesinde üretim alanlarında artış sağlanmakta ve Bitlis Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından eğitim yayım ve enformasyon çalışmalarıyla birim alanda yüksek verim alınabilmektedir. Bitlis aynı zamanda ürettiği 3 bin 200 ton sertifikalı kuru fasulye tohumluğu ile Türkiye'de birinci sırada yer aldı.

Kentte 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi' projesi kapsamında hazırlanan projeler ile 2021 yılında ekilmek üzere 70 bin kilo sertifikalı kuru fasulye tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. Projenin tohumluk dağıtım töreninde konuşan İl Müdürü Rıfat Çelik, "Bitlis ilimiz kuru fasulye üretiminde önemli bir yere sahip olup, aynı zamanda ülke tohumluk ihtiyacının yüzde 80'ini karşılayan Bitlis ilimizin çiftçileriyle gurur duyuyorum. Uygulayacağımız proje ile 70 bin kilo sertifikalı tohum dağıtımı gerçekleştirmek suretiyle, üretim alanlarımızı 7 bin dekar daha arttıracağız. 2021 yılında inşallah 120 bin dekarlık alanda 36 bin ton rekolteyle ülke üretimine katkı sağlayacağız. Proje kapsamında tohumluk verilen çiftçilerimize il müdürlüğümüz teknik personelince; toprak işleme, tohum yatağı hazırlama, ekim, bakım, hastalık ve zararlılarla mücadele, hasat ve ürün değerlendirme ve pazarlama konularında eğitim verildi. Dağıtılan tohumluğun ekileceği alanlar ekimden hasada kadar il ve ilçe müdürlüklerimiz teknik ekiplerince sürekli kontrol ve takibi yapılacak" dedi.