Bitlis'te sertifikalı yonca tohumu dağıtımı

Bitlis Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi' projesi kapsamında sertifikalı yonca tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Yem bitkileri üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla il müdürlüğünce Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne sunulan proje kabul edilerek çiftçilere 16 bin 200 kilo yonca tohumu dağıtımı yapıldı. Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, "Son yıllarda bitkisel üretimde önemli trend sağlayan Bitlis ilimizin toplam tarım arazisi 1 milyon 300 bin dekar olup yem bitkileri üretimi 590 bin dekar alanda yüzde 45 yapılmaktadır. Gelişmiş ülkelerde yüzde 25-30 olan yem bitkileri ekiliş alanları ilimizde önemli seviyelerde bulunmaktadır. Ancak üretim alanlarının fazla olmasına rağmen, verim özelliği düşük, sertifikalı olmayan tohumların kullanılmasından dolayı ilimizde verim düşük kalmaktadır. Bu da sertifikalı tohum kullanılması ile verimin arttırılması ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Proje ile sertifikalı tohum dağıtımı çiftçilerimizin bilinçlendirilerek sertifikalı tohum kullanması teşvik edilmektedir. Projenin uygulamaya geçmesiyle alınan sertifikalı yonca tohumları il genelindeki çiftçilerimize dağıtıldı. Böylelikle hayvancılık işletme giderlerinin yaklaşık yüzde 60-70'ini oluşturan yem girdi maliyetlerinde düşüşler sağlanacak olup kâr marjı artacaktır. Tarım arazileri içindeki yem bitkileri ekim alanlarından elde edilen verim artırılarak ilimiz için önemli bir istihdam kaynağı olan hayvancılığın karlı bir üretim sektörü haline gelmesi ve üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması için kaliteli kaba yem üretiminin artırılması sağlanacaktır. Bitlis ilimizde yem bitkilerinde birim alandan alınan verimin daha da arttırılması öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Her geçen gün yem bitkileri üretim alanlarımızın artması ve halihazırdaki alanlarımızın ıslah edilmesiyle hayvancılığımız hem sayısal hem kalitatif artış göstermektedir. Bu kapsamda dağıtılan sertifikalı yonca tohumlarının ilimiz tarımına hayırlı olması diliyorum" diye konuştu.