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Bitlis'te sikke ve tarihi eser ele geçirildi

Bitlis’in Ahlat ilçesinde bin 134 adet sikke ve 339 adet tarihi olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bin 134 adet sikke ve 339 adet tarihi olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.


Bitlis Emniyet Müdürlüğü Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğünce tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde bir ikamette arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Ahlat ilçemizde yapılan ikamet aramasında; bin 134 adet sikke ve 339 adet tarihi olduğu değerlendirilen obje ele geçirilmiş, bir şüpheli hakkında adli işlemlere başlanılmıştır. İlimiz ve çevresinde tarihi eser kaçakçılığına karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.

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