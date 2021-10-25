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Bitlis'te silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Adilcevaz ilçesine bağlı Göldüzü köyünde iki aile arasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Aydın Köstekçi yaşamını yitirirken, yaralanan E.K., İ.K. ve U.K. adlı vatandaşlar Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Tatvan Devlet Hastanesine sevk edildi. Köyde geniş güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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