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Bitlis'te ‘Şişkin Ay' hayran bıraktı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde net bir şekilde görülen Ay’ın ’Şişkin Ay’ evresi, hayranlık uyandırdı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde net bir şekilde görülen Ay'ın 'Şişkin Ay' evresi, hayranlık uyandırdı.


Ahlat ilçesinde gün batımı sonrası Van Gölü'nün üzerinde beliren Şişkin Ay ilerleyen saatlerde gökyüzünün kararmasıyla daha belirginleşti. Şişkin Ay'ın gökyüzünde oluşturduğu görüntü hayranlık uyandırırken fotoğraf tutkunları da oluşan güzel görüntüyü fotoğraflamaya çalıştı. Ay'ın 9 Ekim Pazar günü dolunay haline gelerek daha parlak ve belirgin olacağını belirten fotoğrafçılar o günü sabırsızlıkla beklediklerini ifade ettiler.

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