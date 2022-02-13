Bitlis'te siyer yarışmasına yoğun katılım

Bitlis ve ilçelerinde Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde bu yıl 11'ncisi düzenlenen "O'nu Oku, O'nu Yaşa" temalı siyer yarışması yoğun katılımla gerçekleşti.

Bitlis merkez ile 6 ilçe, bir belde, 4 köy olmak üzere toplam 17 noktada gerçekleştirilen yarışmaya 7'den 70'e her yaştan binlerce kişi katıldı. 3 bin 100 kişinin kayıt yaptırdığı yarışma yoğun çalışma ve hazırlıkların ardından gerçekleştirildi. Yapılan yarışma ile ilgili açıklamada bulunan Peygamber Sevdalıları Bitlis İl Temsilcisi İsmail Elban, olumsuz hava şartlarına rağmen yoğun katılımla siyer yarışmasının başladığını belirtti. Elban, “Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde 'O'nu Oku, O'nu Yaşa' temalı siyer yarışmasını bu yılda gerçekleştirdik. Bu yıl 11'ncisi düzenlenen siyer yarışmasına gençlerin ve çocukların yoğun katılım sağlaması bizleri ziyadesiyle memnu etti. Bitlis Peygamber Sevdalıları olarak bu yıl 3 bin 100 kayıt aldık. Merkez ilçe ile birlikte 6 ilçe, bir belde ve 4 köy olmak üzere 17 noktada siyer yarışması düzenledik" dedi.

Günümüzde Peygamber Efendimizin mesajlarına daha çok ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Elban, “Bugün Peygamber Efendimizin (SAV) mesajlarına daha çok ihtiyaç duyduğumuzu görüyoruz. Peygamber Efendimizin hayatını okuyup anlamak ve onu hayatımıza tatbik etmek, hayatımıza yön vermek amacıyla Peygamber Sevdalıları tarafından böylesi bir yarışma düzenlenmekte. Bizler de katkı sunmak için gayret gösterdik. Malum olduğu üzere ilimiz Türkiye'nin en fazla kar alan kenti. Olumsuz kış şartları bu yarışmaya engel değil. Çok şükür her geçen yıl katılım artarak devam ediyor. En çok katılım bir ve ikinci kategorilerde oldu. Gençlerin ve çocukların yoğun katılım sağlaması, ailelerin çocuklarını teşvik etmesi ümit vericidir. Bu yarışmaya katkı sağlayan İl Milli Eğitim Müdürümüze, şube müdürlerimize, okul müdürlerimize, kayıt döneminde destek sağlayan öğretmenlerimize, kayıt noktalarında yardımcı olan, yarışmada görev alan kardeşlerimize teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.