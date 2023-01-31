Bitlis'te tek katlı evler ve arabalar kara gömüldü

Bitlis'te günlerdir etkisini arttırarak devam eden kar yağışından dolayı tek katlı evler, arabalar, otobüs durakları, yön levhaları ve çocuk parkları adeta karda kayboldu.

Şehir genelinde hayatı olumsuz yönde etkileyen kar yağışı nedeniyle 267 köy yolu ulaşıma kapandı. Üç gündür kar yağışının etkisine giren Bitlis'te havalar da soğuyunca çatılardaki buz sarkıklarının boyu bir metreyi buldu.

Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar kalınlığının merkezde 52, yüksek kesimlerde ise yaklaşık 72 santimetreye ulaştığını duyurdu.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kapanan 267 köy yolunun açılması için ekiplerin çalışmaya başladıklarını söyledi. Kurtkan, kapalı köy yolları için 10 ayrı şantiyede bulunan 60 iş makinesi ve 80 personelle çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini ifade etti.

Bitlis Belediyesi de şehir merkezindeki mahalle yollarında ve merdivenlerde mesai yaparak yolları açık tutmak için çalıştı.

55 iş makinesi ve 80 personelle çalışmalarını yürüten belediye ekipleri, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için karla mücadeleye devam ediyor.

Bitlis'teki vatandaşlar, kar yağışından dolayı araç sahiplerinin biraz daha duyarlı olmaları konusunda uyarılarda bulunarak, yanlış araç parkından dolayı iş makinelerinin yolları tam anlamıyla açamadıklarını söylediler.