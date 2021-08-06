İhlas Haber Ajansı

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Bitlis'te tekerlekli kayak yarışması

Bitlis’in düşman işgalinden kurtarılışının 105.

Bitlis'in düşman işgalinden kurtarılışının 105. yıl dönümü dolayısıyla Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından kentte değişik spor etkinlikleri düzenleniyor.


İlk olarak Gökmeydan'daki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen basketbol turnuvasında takımlar dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti. Ardından Bitlis Devlet Hastanesi önünden valilik bahçesine kadar 25 sporcunun katılımıyla tekerlekli kayak yarışması düzenlendi. Yolun trafiğe kapatılmasıyla başlayan yarışta, sporcular dereceye girmek için kıyasıya yarıştı.


Gençlik ve Spor Şube Müdürü Faruk Budak, Bitlis'in düşman işgalinden kurtarılışının 105. yıl dönümü dolayısıyla 5 farkı daldan sportif etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Budak, "Basketbol turnuvasından sonra bugün de 25 sporcumuzla tekerlekli kayak yarışmasını tamamladık. Yarından itibaren Nemrut Gölü'nde yelken yarışları ile atletizm yarışmalarımızı düzenleyeceğiz" diye konuştu.

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