İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bitlis'te terör operasyonu

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü malzeme ele geçirildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü malzeme ele geçirildi.



Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak ve barınakları imha etmek maksadıyla 20 Şubat 2019 tarihinden itibaren Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca ‘Şehit Jandarma Onbaşı Hamdi Arslan-10 Operasyonu' icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “Operasyon kapsamında toprağa gömülü vaziyette 2 adet jelikan bidon içerisinde bin 100 metre elektrik kablosu, 1 adet lehim makinesi, 1 adet terörist kıyafeti, 3 çift mekap ayakkabı ile birlikte yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.