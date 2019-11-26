Bitlis'te terör operasyonu

Bitlis'te jandarma ekiplerince terör örgütüne yönelik sürdürülen operasyonlar kapsamında 51 el bombası, 9 bin 200 fişek ve 100 kilo el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde merkez ilçesi kırsalında faaliyet gösteren bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarına ait araziye gizlenmiş vaziyette silah/mühimmat olduğu bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, “Bunun üzerine 25 Kasım 2019 tarihi itibariyle BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Hamdi Arslan 2019-06 operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında araziye gömülü vaziyette 51 adet el bombası, 5 adet RPG-7 roket mühimmatı, 6 adet RPG-7 roket sevk fişeği, çeşitli çap ve ebatta 9 bin 200 adet fişek, 100 kilo patlamaya hazır el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, muhtelif gıda ve yaşam malzemesiyle birlikte insan kemiği olduğu değerlendirilen kemik parçaları ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlarla insan kemiği olduğu değerlendirilen kemik parçalarına cumhuriyet savcısının talimatıyla el konulmuş olup, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir” denildi.

Öte yandan, Tatvan ilçesi kırsalında başlatılan Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Aşkar 2019-1 operasyonu kapsamında ise araziye gömülü vaziyette 300 kilo gıda malzemesi ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi.