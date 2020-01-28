Bitlis'te terör örgütünce araziye gömülmüş malzemeler ele geçirildi

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Tatvan ilçesi kırsalında BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla 27 Ocak 2020 tarihinde Şehit Uzman Jandarma IV Kademeli Çavuş Veysel Şirin 2020-02 Operasyonu icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “Operasyon kapsamında; 27 Ocak 2020 günü saat 14.00 sıralarında icra edilen T/A faaliyetinde toprağa gömülü vaziyette 20 metre su hortumu, 1 çift mekap ayakkabı, 1 adet boş bidon, 2 adet diş macunu, 1 adet tıraş köpüğü, 1 adet şampuan, 1 adet deterjan kutusu, 1 adet pantolon ele geçirilmiştir. Delil niteliği taşıyan malzemelere cumhuriyet başsavcılığı talimatı ile el konulmuş, diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir. Sığınak ile barınaklar da kullanılamaz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir” denildi.