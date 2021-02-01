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Bitlis'te teröristlere ait sığınak içerisinde yaşam malzemesi ele geçirildi

Bitlis kırsalında yürütülen operasyonda, teröristlerce iki sığınak içerisine gizlenmiş yaşam malzemesi ele geçirildi.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde; Çobansuyu köyü kırsalında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, “BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş 2021-05 Operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında Çobansuyu köyü kırsalında iki sığınak içerisinde toprağa gömülü vaziyette 3 adet jelikan bidon içerisinde; 1 adet akü, 2,5 litre benzin, 200 kilogram un, 5 kilogram makarna, 10 litre sıvı yağ, 5 kilogram salça, 10 kilogram pirinç, 4 kilogram çay, 10 kilogram şeker, 3 kilogram tütün, 500 gram maya, 3 kilogram reçel, 10 paket meyve suyu ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı alınarak delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınmıştır. Diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Sığınaklar ise kullanılmaz hale getirilmiştir” denildi.

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