Bitlis'te tipi ve fırtına araçların yolda kalmasına neden oldu

Bitlis'te akşam saatlerinde ekili olan yoğun kar yağışı tipi ve fırtına araçların yolda kalmalarına neden oldu.

Gün içinde aralıklarla yağan kar yağışı ile birlikte başlayan tipi ve fırtına nedeniyle Bitlis çevre yolu, Rahva bölgesi ve Bitlis-Baykan karayolunda yaklaşık yüze yakın araç yolda kaldı.

Ulusal ve uluslararası yük taşımacılığı yapan birçok tır, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle akaryakıt istasyonları ve yol kenarlarında bekletildi.

Karayolları ekiplerinin yol açmasıyla polis ekipleri kontrollü bir şekilde yolu ulaşıma açtı.