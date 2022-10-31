Bitlis'te TOKİ başvurusunda son gün telaşı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi başvuruları bugün sona eriyor. 81 ilde 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri olarak sunulan projenin son gününde Bitlis il ve ilçelerinde bulunan bankalarda vatandaşları son gün telaşı sardı. Projeye başvuru yapan vatandaşlar ön ödeme yapmak amacıyla Tatvan'da bulunan Ziraat Bankası önünde sıra oluşturdu.

Vatandaşın büyük ilgisiyle karşılaşan projeye şimdiye kadar yaklaşık 8 milyon vatandaşın başvurduğunu açıklayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, resmî müracaatları tamamlanan talep sayısının ise 5 milyona yaklaştığı bilgisi paylaşıldı.

Ev, arsa veya iş yeri hayaliyle başvuruyu kaçırmak istemediğini dile getiren Enes Tarlan adlı vatandaş, “Bugün TOKİ başvurularının son günü. Bizler de işlerimizden dolayı pek fırsat bulamadık. Ancak son güne denk getirebildik. Allah nasip etti ve son günde başvurumuzu yaptık. İnşallah bize bir ev, dükkân ya da arsa çıkar. Yani onun heyecanıyla son gün başvuru yapabildik. Umut ediyoruz ki ülkemiz ve bizler için güzel bir yatırım olur” dedi.

İş yoğunluğundan dolayı başvuruyu son güne bıraktığını söyleyen Ümit Adalmış ise “TOKİ başvurularının bugün son günü. Ben de bir dükkân sahibi olmak için son gün bankaya geldim. İşlerimden dolayı yetişemedim ve bugün yetiştirebildim. Başvuru yaptım inşallah bana çıkar” diye konuştu.