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Bitlis'te ‘torbacı' operasyonu: 10 gözaltı

Bitlis’te ‘torbacı’ olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Bitlis'te ‘torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde, 18 Ocak günü il merkezinde ‘torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Operasyon neticesinde 2 kilo 130 gram esrar, 125 gram eroin, 71 beste halinde 14,70 gram eroin, 3 adet suboxone hap ve 2 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan cam aparat maddesi ele geçirilmiş ve 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilmiş, yakalanan 6 şüpheli ile hırsızlık suçundan cezaevinde tutuklu bulunan 1 şüpheli olmak üzere toplam 7 şüpheli, ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklanmış, 4 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest kalmıştır” denildi.

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