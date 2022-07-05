Bitlis'te trafik denetimleri

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, 180 günlük Trafik Eylem Planı çerçevesinde 1 Haziran - 1 Temmuz 2022 tarihleri arasında il genelinde trafik denetimlerinin yapıldığı bildirildi. Açıklamada, “Bitlis Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimizce, 180 günlük Trafik Eylem Planı çerçevesinde 1 Haziran - 1 Temmuz 2022 tarihleri arasında il genelinde icra edilen trafik uygulamalarında, 19 bin 549 araç ve sürücüsü kontrol edilmiş, 3 bin 153 adet trafik idari ceza tutanağı düzenlenmiş, 131 adet araç/motosiklet trafikten men edilmiştir. 98 sürücünün sürücü belgesinin bulunmadığı, 16 sürücünün alkol/uyuşturucu etkisinde araç kullandığı, 55 sürücünün emniyet kemeri kullanmadığı, 73 aracın taşıma kapasitesi üzerinde yük taşıdığı, 22 aracın taşıma kapasitesi üzerinde yolcu taşıdığı, 22 sürücünün koruma başlıksız ve sürücü belgesiz motosiklet kullandığı tespit edilmiş, gerekli cezai işlem uygulanmıştır. Bitlis İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından trafik denetimleri, trafik kazalarında alınacak önlemlere ilişkin yönerge bünyesinde devam etmektedir” denildi.