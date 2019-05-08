Bitlis'te Trafik Haftası etkinlikleri

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ve Jandarma Trafik ekipleri tarafından düzenlenen etkinlikte, trafik ekiplerinin kullandığı teçhizatlar sergilenirken, ilkokul öğrencilerine de uygulamalı trafik eğitimleri verildi. Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Emniyet Müdür Yardımcısı Cafer Gündoğdu, emniyet ve jandarma trafik ekipleri ile öğrenciler katıldı. Etkinliğe katılan öğrencilere alkol gözlüğü, trafikte yaya önceliği gibi konularda eğitimler verildi. 2 saat süren etkinlik sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Trafikten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Cafer Gündoğdu, amaçlarının trafik kurallarına uyan sürücüler ve yaya güvenliğinin olduğu trafik akışını sağlamak olduğunu söyledi. Gündoğdu, “Amacımız trafik kazalarının önüne geçmek. Bu yıl özellikle yaya öncelikli trafiği ön plana çıkarmak amacıyla bu etkinliği düzenledik. ‘Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganıyla hareket edeceğiz. Son yıllarda trafik kazalarında önceki yıllara göre ciddi bir azalma var. Biz trafik ekibi olarak bundan sonra kazaları en aza indirmek için elimizden geleni yapacağız. Burada yayalarımıza da büyük görev düşüyor. Hem yayalarımızı hem sürücülerimizi bilinçlendirerek trafik kazalarının önüne geçeceğiz. Bizde bu hafta adına farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli ekinlikler yapıyoruz. Yaya geçitlerinde meydana gelen birçok kaza var. Yaya trafiğe girdiği anda karayolunda seyir halinde olan her türlü araç durmak zorundadır” dedi.