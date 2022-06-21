İhlas Haber Ajansı

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Bitlis'te trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Bitlis’te meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasına 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Bitlis'te meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasına 1 kişi hafif şekilde yaralandı.


Alınan bilgilere göre kaza, merkeze bağlı Beşminare Mahallesi Ahmet Eren Bulvarı üzerinde bulunan Bitlis-Tatvan karayolunda meydana geldi. 47 NE 026 ile 21 BF 255 plakalı araçların çarpışması sonucu ismi öğrenilemeyen 1 kişi hafif şekilde yaralandı.


Kaza yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri bir müddet tek şerit halinde ulaşıma kapanan yol daha sonra kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı.

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