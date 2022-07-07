İhlas Haber Ajansı

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Bitlis'te trafik kazası: 1 yaralı

Bitlis-Baykan karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza Bitlis-Baykan yolu Yenice Karakol mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 40 AAZ 965 plakalı tır, yol kenarındaki duvara çarparak yan yattı. Olay yerine giden AFAD ekipleri, 45 yaşındaki tır şoförü Ahmet Çelik'i sıkıştığı yerden büyük uğraşlar sonucu çıkartabildi. Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılan Çelik'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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