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Bitlis'te trafik kazası: 1'i ağır 2 yaralı

Bitlis’te tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Bitlis'te tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.


Kaza, Bitlis-Baykan karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bitlis-Baykan karayolunda tırla otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 1'i ağır 2 yaralı Baykan Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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