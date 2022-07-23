İhlas Haber Ajansı

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Bitlis'te trafik kazası: 4 yaralı

Bitlis’in Güroymak ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak taklama atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak taklama atması sonucu 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza, Güroymak ilçesi hastane mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı yoldan çıkarak takla atması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ve Bitlis İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince yaralıların sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Güroymak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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