Bitlis'te trafik kazası: 4 yaralı

Bitlis'te meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Ahmet Eren Bulvarı'nda H.K. yönetimindeki 13 AAK 120 plakalı araç, yoldan çıkarak istinat duvarına çarptı. Kaza sonrası 4 kişi hurdaya dönen araçta sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, AFAD ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulansla Bitlis Devlet Hastanesine götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.