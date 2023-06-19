İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bitlis'te trafik kazası: 4'ü çocuk 8 yaralı

Bitlis’te meydana gelen trafik kazasında 4’ü çocuk olmak üzere 8 kişi yaralandı.

Bitlis'te meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk olmak üzere 8 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Bitlis-Diyarbakır karayolunda Emrullah Kılıç yönetimindeki 61 HB 248 plakalı araç ile Bakır Yazı yönetimindeki 13 AV 199 plakalı araç çarpıştı.


Olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4'ü çocuk 8 kişi araçlardan çıkarılarak tedavileri yapılmak üzere Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.