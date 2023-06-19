Bitlis'te trafik kazası: 4'ü çocuk 8 yaralı

Bitlis'te meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk olmak üzere 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bitlis-Diyarbakır karayolunda Emrullah Kılıç yönetimindeki 61 HB 248 plakalı araç ile Bakır Yazı yönetimindeki 13 AV 199 plakalı araç çarpıştı.

Olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4'ü çocuk 8 kişi araçlardan çıkarılarak tedavileri yapılmak üzere Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.