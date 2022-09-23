Bitlis'te trafik kazası: 5 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza, Bitlis-Mutki karayolunun 4. kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 63 HD 463 plakalı otomobil ile 09 F 1619 plakalı kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşları ekiplere haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma, AFAD ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Bitlis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.