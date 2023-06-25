Bitlis'te trafik kazası: 5 kişi yaralı

Bitlis'te iki aracın çarpışması sonucu 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, merkeze bağlı Beşminare Mahallesi çevre yolu kavşağı mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen iki aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.