İhlas Haber Ajansı

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Bitlis'te trafik kazası: 5 kişi yaralı

Bitlis’te iki aracın çarpışması sonucu 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Bitlis'te iki aracın çarpışması sonucu 5 kişi hafif şekilde yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, merkeze bağlı Beşminare Mahallesi çevre yolu kavşağı mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen iki aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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