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Bitlis'te tüketiciyi koruma haftası etkilikleri

Tüketiciyi Koruma Haftası kapsamında Tüketici Hakem Heyeti Başkanı Mehmet Kızılgül Bitlis Valisi Oktay Çağatay’a ziyarette bulundu.

Tüketiciyi Koruma Haftası kapsamında Tüketici Hakem Heyeti Başkanı Mehmet Kızılgül Bitlis Valisi Oktay Çağatay'a ziyarette bulundu.


Bitlis Ticaret İl Müdürü ve İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanı Mehmet Kızılgül ve Hakem Heyeti üyeleri, 15 Mart Dünya Tüketiciler günü ve 15-21 Mart Tüketiciyi Koruma Haftası münasebetiyle Vali Oktay Çağatay'a ziyarette bulundular. Heyet Vali Çağatay'a çiçek takdim ederken Vali Çağatay ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti. Vali Çağatay, “Devletimiz tüketiciyi koruma noktasında gerekli yasal düzenlemeleri yapıyor. Vatandaşımızın da bu düzenlemelerden haberdar olması gerekiyor. Bu kapsamda Tüketiciyi Koruma Haftası, tüketici bilincinin oluşturulması ve halkın bilinçlendirilmesi adına önemli bir etken olacaktır” dedi.

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