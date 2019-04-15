Bitlis'te turizm haftası etkinlikleri

Bitlis'te bu yıl 43'üncüsü düzenlenen Turizm Haftası etkinlikleri başladı.

Düzenlenen programa Bitlis Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanglay, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldılar. Saat 14:30'da Bitlis Kültür Merkezinde gerçekleştirilen program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşma İl Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan tarafından yapıldı. Gencan Bitlis'in turizm potansiyeli bakımından Türkiye'nin sayılı illeri arasında olduğunu, ancak turizmden payına düşeni alamadığını ifade etti. Bitlis'in turizmin geliştirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Gencan, “Bitlis seçkin destinasyonlar arasında yer alan bir özelliğe sahip. Bunu iyi değerlendirip bölgemize yeni turistlerin gelmesini sağlayacağız. Bitlis turizm merkezleri ve kültürel varlıkları açısından çok bir alanda bulunmasına rağmen çok büyük niteliklere sahip. Üçtü ikisini barındırdığımız Van Gölü özellikle yaz turizmi için önemli bir destinasyon. Avrupalı seçkin destinasyon ödülüne sahip Nemrut Dağımız ve krater gölümüz, yaz turizmimiz için çok önemli. Ahlat Selçuklu Mezarlığımız UNESCO dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde, aday listeye aldırmaya çalışıyoruz. Dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı. Kültür turizmi için Bitlis merkezdeki tarihi yapılarımız, hanlarımız, hamamlarımız, kalemiz, kervansaraylarımız, türbelerimiz ve çok sayıda sivil mimari eserimiz kütür turizmi için önemli bir destinasyon. Bitlis'te gerçekten birçok sektörde birçok turizm çeşidini sayabiliriz. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Bitlis merkezde büyük bir çalışma içindeyiz” dedi.

Aynı zamanda Ahlat'ta kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Gencan, “Çünkü Cumhurbaşkanımızın himayesinde büyük projeler yürütüyoruz. Bitlis merkezde yaklaşık 50 tescilli evin restorasyonunu yaptık. Geçen yıl 10, bu yılda 13 evimizin restorasyonunu yapacağız. Son iki yıldır kentte çok sayıda projemizi hayata geçirdik. Birkaç yıl içine çok daha ilerleyeceğimize inanıyorum. Yapacağımız çalışmalar çok fazla. Özellikle Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığında ve Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde yürüyen diğer projeler Ahlata ve Bitlis'e olan ilgiyi artırmaya başladı. Ahlat'ın sakin şehir edilmesi şu anda oraya müthiş bir turizm akını ve turların geldiğini gözlemliyoruz” şeklinde konuştu.

Daha sonra konuşan Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanglay ise, Bitlis'i Kadim Şehir olarak nitelendirdiklerini, ancak bugüne kadar tarihe yeterince sahip çıkmadıklarını belirterek,“Şu an tarihimiz gerçek manası ile çok kötü durumda. İnşallah biz bu beş yıllık süreçte elimizden geldiğince tarihi mekanların öncelikle restore edilmesini sağlamaya çalışacağız. Burada, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü başta olmak üzere Valiliğimizle birlikte harekete geçireceğiz. Bitlis Belediyesindeki görev süremiz içerisinde Bitlis'teki bu mekanlar için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzü biraz daha fazla yoracağız. Bitlis'teki tescilli tarihi eserlerin sayısı Mardin'den daha fazla dün bir haber izledim. Dün itibariyle Mardin'de turist rekoru kırılmış. Eserlerimiz onlardan fazla ama biz bunlara sahip çıkmamışız, Mardinli dostlarımız sahip çıkmışlar. Turizmin kaymağını da onlar alıyor. Bizde burada bu şekilde sadece yıkılmış konaklarımıza hanlarımıza, hamamlarımıza ve kalemize bakıyoruz. Bu sürede bunlara gereken ilgi göstereceğiz. Tarihi evlerin sadece onarılması yetmiyor, yılda bir iki tarihi evin onarılması yetmiyor. Çünkü bu tarihi evlerde özellikle yaşamazsanız iki yıl sonra bu evler aynı duruma geliyor. Restore edilen bu evlerin kafeterya veya butik otel tarzında özel işletmecilere verilmesi bizim bu tarihi eserlerin daha iyi korunmasını sağlayacağını düşünüyorum. Bu konuda her türlü desteğimizi vereceğiz. İlimizi tanıtacağız. İlimiz gerçekten çok güzel. Çok güzel ilçe ve beldelerimiz var. El birliğiyle inşallah bu dönemi çok güzel şekilde turizm merkezi olarak tanıtmaya çalışacağız. Belediye olarak da tüm desteği sunacağız” dedi.

Konuşmaların ardından Bitlis Sanat Tiyatrosu ekibi tarafından kısa bir skeç ve öğrencilerin okuduğu şiir ve kompozisyonlarla devam etti. Program hafta çerçevesinde düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödüllerin verilmesi ve Resim sergisinin gezilmesinin ardından sona erdi.