İhlas Haber Ajansı

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Bitlis'te uyuşturucu kullanımına karşı broşür dağıtıldı

Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu madde kullanımını önlemek amacıyla bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce, El-Aman Kayak Merkezi alanında, çocukların ve gençlerin uyuşturucu madde kullanımının önüne geçme konusunda vatandaşlarımızı bilgilendirmek, farkındalık oluşturmak, madde kullanımının zararları, uyuşturucuyla mücadelede vatandaşların desteğinin alınması amacıyla “Narko-Nokta” faaliyetleri kapsamında 550 vatandaşa bilgilendirme broşürleri dağıtılmıştır” denildi.

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