Bitlis'te uyuşturucu madde ele geçirildi

Bitlis'te durdurulan ticari taksi içerisinde yapılan aramada 893 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, Tatvan ilçesinde durdurulan ticari takside arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Taksi içerisinde yolcu olarak seyahat eden iki şüpheliden 893 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş, konu ile ilgili şüpheliler hakkında adli işlemlere başlanılmıştır” denildi.